Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что позиции Украины и Европейского Союза относительно ситуации в Беларуси в целом совпадают.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в Киеве на совместной пресс-конференции с вице-президентом Европейской комиссии, высоким представителем ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепом Боррелем.
«Не обошлось без обсуждения ситуации в Беларуси, и я рад, что наши позиции по этому очень чувствительному вопросу в целом совпадают», - заявил он.
Ситуация в Беларуси: Хроника
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. По официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.
- После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела в отношении оппозиционеров.
- В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили применить санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применение насилия против несогласных.
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