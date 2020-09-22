Об этом глава МИД Украины заявил по итогам переговоров с высоким представителем ЕС.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что позиции Украины и Европейского Союза относительно ситуации в Беларуси в целом совпадают.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в Киеве на совместной пресс-конференции с вице-президентом Европейской комиссии, высоким представителем ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепом Боррелем.

«Не обошлось без обсуждения ситуации в Беларуси, и я рад, что наши позиции по этому очень чувствительному вопросу в целом совпадают», - заявил он.

Ситуация в Беларуси: Хроника

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. По официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела в отношении оппозиционеров.

В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили применить санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применение насилия против несогласных.

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Автор: Константин Гончаров