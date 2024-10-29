Такой визит связан с размещением войск КНДР на территории РФ.

На этой неделе Украину посетит южнокорейская делегация, чтобы поделиться данными об отправке войск КНДР в Россию и обсудить меры сотрудничества. Об этом заявил президент Южной Кореи Юн Сок Йоль, передает Yonhap.

Такими планами президент поделился во время телефонного разговора с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, который подтвердил, что войска КНДР были развернуть в Курской области.

"Я надеюсь, что под руководством Генерального секретаря Рютте НАТО удвоит усилия по мониторингу и блокированию незаконных обменов между Россией и Северной Кореей в духе солидарности и координации", - подчеркнул Юн Сок Йоль.

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По его словам, южнокорейская делегация 29 октября проведет брифинг для Комитета ЕС по вопросам политики и безопасности, после чего посетит Украину, где встретится с представителями разведки и обороны, чтобы обменяться информацией с фронта и обсудить меры сотрудничества.

Также в Yonhap напомнили, что Юн провел телефонный разговор с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, чтобы обменяться данными о переброске войск КНДР.

Накануне звонка Юн провел отдельный телефонный разговор с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, чтобы обменяться информацией о передвижении войск Северной Кореи и обсудить сотрудничество со странами-членами Европейского союза.

"Это серьезная ситуация, когда фактическое развертывание северокорейских войск на линии фронта в Украине может произойти раньше, чем ожидалось", - подчеркнул президент Южной Кореи во время разговора.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел телефонный разговор с президентом Республики Корея Юн Сок Йолем:

"В первую очередь поблагодарил за последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за уже предоставленную и анонсированную финансовую и гуманитарную помощь. Обсудили привлечение северокорейских военных к российскому вторжению в Украину. Вывод один - эта война интернационализируется и выходит за пределы двух государств".

По его словам, лидеры стран договорились усилить обмен разведывательными данными и экспертизой, чтобы активизировать контакты на всех уровнях.

"В рамках этой договоренности Украина и Республика Корея в ближайшее время обменяются делегациями для координации действий. Наконец пригласил Южную Корею присоединиться к Вильнюсской декларации G7 по двусторонним соглашениям по безопасности в поддержку Украины", - добавил президент.

Войска КНДР на территории РФ - что известно

Как сообщал УНИАН, воины 47 ОМБр ведут активные наступательные действия на территории Курской области и ведут подготовку к появлению военных КНДР. В пресс-службе бригады отметили, что украинским защитникам пока еще не приходилось сталкиваться с корейцами, однако наша разведка все это контролирует.

В то же время президент США Джо Байден заявил, что отправка военных КНДР в Россию является очень опасной. По его словам, это происходит на фоне опасения Запада, что они будут использованы Москвой в войне против Украины.

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