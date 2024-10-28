Президент США также напомнил о сообщениях СМИ относительно общения Трампа с Путиным.

Президент США Джо Байден заявил, что отправка Северной Кореей тысяч военных в Россию была опасным событием на фоне опасений Запада, что они будут использованы для войны Москвы в Украине. Об этом сообщает AFP.

Отмечается, что своей реакцией с журналистами пока действующий глава Белого дома поделился в Нью-Касле (штат Делавер) после досрочного голосования на выборах президента США:

"Это очень опасно, очень опасно".

По информации издания, Байден также напомнил о сообщениях СМИ о том, что оппонент вице-президента США Камалы Харрис республиканец Дональд Трамп якобы говорил с правителем России Владимиром Путиным после того, как покинул Белый дом.

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Реакция США на отправку войск КНДР на войну в Украину

Как сообщал УНИАН, в Пентагоне сделали заявление относительно вступления КНДР в войну. Там, в частности, отметили, что в случае вступления Северной Кореи в войну РФ против Украины Соединенные Штаты не будут накладывать новые ограничения на использование американского оружия украинскими войсками.

Как сказали в оборонном ведомстве США, развертывание войск КНДР усиливает беспокойство Запада, что война в Украине, которая длится уже более 2,5 лет, может расшириться, даже если внимание мира переключится на Ближний Восток. Это может быть признаком того, что Россия надеется компенсировать растущие потери на поле боя и продолжать медленно, но уверенно одерживать победы на востоке Украины.

В свою очередь генсек НАТО Марк Рютте подчеркнул, что углубление военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей "представляет угрозу как для индо-тихоокеанской, так и для евроатлантической безопасности".

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