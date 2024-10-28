Бригада продолжает активные наступательные действия на территории врага.

Бойцы 47 ОБМр ведут активные наступательные действия на территории Курской области и готовятся к появлению северокорейских военных. Об этом в эфире телемарафона рассказала пресс-офицер 47-й отдельной механизированной бригады Анастасия Блищик.

"Нам еще не приходилось сталкиваться с корейцами, но конечно мы ожидаем и наша разведка все это контролирует. В целом, мы сегодня официально объявили, что мы на Курском направлении и это такой новый опыт для нашей бригады. Продолжаем мы активные наступательные действия на территории врага. Россияне сопротивляются, пытаются контратаковать. Сначала они пытались заезжать в зону ответственности 47-й бригады бронетехникой, однако, потерпев поражение, они перешли к пехотным действиям", – акцентировала Блищик.

Она добавила, что россияне на Курщине действуют по своей классической схеме, которую украинские защитники уже наблюдали на многих других направлениях. В частности, сначала враг пытается "прощупывать" территорию с помощью техники. Однако, когда видит активное уничтожение "русского металла", пускает в ход свою пехоту. А для подвоза БК или чего-то другого они используют в основном мотоциклы, квадроциклы и "буханки".

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"На сегодняшний день, за это короткое время что находимся здесь, мы уничтожили около тысячи российских оккупантов. А также, учитывая что они здесь неактивно применяют свою бронетехнику, уже минус 25 единиц уничтожили наши воины", – подчеркнула Блищик.

Отдельно пресс-офицер 47 ОМБр отметила преимущества американской техники Bradley в обстоятельствах реального боя.

"Если бы полгода назад сказали, что американская техника БМП Bradley, а также танки Abrams будут на территории врага, однозначно никто бы не поверил. Наши бойцы называют Bradley чудо-машиной, и очень многие бойцы благодарны этой американской технике за спасенную жизнь. Потому что это подвоз к позициям нашей пехоты, эвакуация раненых, мощная огневая поддержка и уничтожение российских оккупантов, их техники и укрытия", – акцентировала военная.

Она добавила, что американские Bradley должны быть в каждой бригаде ВСУ.

Войска КНДР в войне РФ против Украины

Как сообщал УНИАН, НАТО подтверждает развертывание северокорейских войск в России для войны против Украины. Генеральный секретарь Альянса Марк Рютте отметил, что подразделения КНДР были развернуты в Курской области и пообещал усилить военную поддержку Украины.

По данным украинской разведки, первые военные Северной Кореи уже прибыли в Курскую область. Тем временем офицеры обучают российских захватчиков на оккупированных территориях Украины.

В The New York Times пишут, что по мнению экспертов, дополнительные 10 000 северокорейских военнослужащих могут позволить России взять верх над украинскими силами в Курской области.

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