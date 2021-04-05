Президент Украины призвал Великобританию вместе с другими государствами НАТО усилить свое присутствие в регионе и увеличить санкционное давление на РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с премьером Великобритании Борисом Джонсоном рассказал об обострении на Донбассе, стягивание российских войск к границе и попытки РФ сорвать реализацию Минских соглашений.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Последние действия России бросают серьезный вызов безопасности Украины, странам-членам НАТО и всей Европе", - подчеркнул Зеленский.

Он призвал Великобританию вместе с другими государствами НАТО усилить свое присутствие в регионе и увеличить санкционное давление на РФ.

Президент заявил, что поблагодарил Джонсона за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Мы чувствуем, что Украина не в одиночестве. Нас поддерживают страны "Большой семерки", - сказал Зеленский.

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По его словам, первоочередной приоритет Украины - получение Плана действий по членству в НАТО.

"Получение Плана действий по членству в НАТО способствовало бы укреплению обороноспособности Украины", - добавил Зеленский.

Стягивание Россией войск к границе с Украиной

30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще стянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности нашего государства.

По данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с задействованием инструкторов вооруженных сил РФ. Также российско-оккупационные войска держат в готовности к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности, в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.

31 марта The New York Times сообщила, что Россия стягивает четыре тысячи военных к границе с Украиной.

Также появилось видео с эшелоном военной техники, которую российские войска перебрасывают в оккупированный Крым по Крымскому мосту.

Командование вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня после возобновления боевых действий между российскими боевиками и украинскими военными в Донецкой области на востоке Украины.

В Пентагоне отреагировали на стягивание войск РФ к границе с Украиной. Там заявили, что обеспокоены эскалацией российской агрессии на востоке Украины.

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Автор: Александр Топчий