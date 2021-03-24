Среди прочего белорусский шпион должен был наладить каналы переправки оружия и товаров двойного назначения через государственную границу.

В Волынской области сотрудники контрразведки СБУ разоблачили и задержали гражданина Беларуси, который осуществлял разведывательную деятельность в ущерб государственной безопасности Украины.

Как сообщили в Службе безопасности Украины, завербованный КГБ Беларуси гражданин был направлен в наше государство для выполнения разведывательных задач и организации другой противоправной деятельности.

"Задокументировано, что сотрудники иностранной спецслужбы отработали агенту задание по сбору актуальной информации о ситуации в приграничье: состояние защищенности государственной границы Украины; порядок его охраны; техническое оснащение, количество задействованного личного состава Государственной пограничной службы Украины; характеризующие и компрометирующие данные на пограничников и таможенников и тому подобное. С этой целью агент КГБ РБ пытался привлечь к конфиденциальному сотрудничеству военнослужащих ГПС Украины из числа секретносителей", - рассказали в СБУ.

Также сообщается, что кроме получения разведывательной информации, от задержанного агента требовали наладить каналы переправки оружия и товаров двойного назначения через государственную границу.

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"Полученные контрразведкой СБУ данные свидетельствуют о том, что эта деятельность среди прочего имела целью организации провокаций и создания информационных поводов для обвинений Украины в якобы поставках оружия для дестабилизации внутриполитической ситуации в Республике Беларусь", - сообщили в СБУ.

В настоящее время гражданину Беларуси объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1. ст. 114 (шпионаж) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственно-оперативные действия.

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Автор: Александр Топчий