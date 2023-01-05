Путин еще держит баланс между башнями влияния, считает эксперт Петр Черник.

Военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник заявил, что в Кремле существует внутренний конфликт.

"Пригожин уже не просто повар Путина, он уже довольно большая политическая единица. Пригожин на самом деле обкатывает персональную армию. То, что в Кремле уже давно идет борьба за рычаги влияния, которая выходит сейчас на новую фазу оборотов, является свидетельством того, что Шойгу тоже начал создавать свою отдельную армию. Рано или поздно эти ядовитые пауки сожрут друг друга, и одна из башен погибнет. Потому, что не может быть так, что нет виноватого за проигрыш в войне", - пояснил Черник для "Эспрессо".

По его словам, РФ развалится из-за военного поражения в Украине.

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"Вопрос лишь в том, когда война логически завершится. В РФ невозможна смена власти снизу, то есть какие-то гражданские путчи. Если путч и возможен, то только под строгим управлением одной из башен. Не сомневаюсь, что в России обязательно произойдет мятеж. Вопрос лишь в том, какая башня сделает это первой. Но Путин еще держит баланс между башнями", - добавил эксперт.

Раскол в Кремле: главное

Как отмечали аналитики ранее, для Путина преемник - вопрос выживания. В России могут простить вождю все что угодно, кроме военного поражения.

Также была информация, что олигарх Пригожин подрывает режим Путина. По данным российских СМИ, Пригожин хочет создать свою политическую силу, которая будет иметь целью возрождение Российской империи.