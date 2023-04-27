Также собеседники затронули темы евроатлантической интеграции Украины и усиления военно-технической помощи.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обсудил с министром обороны Италии Гвидо Крозетто усиление военно-технической помощи и сотрудничество в оборонной отрасли.

Об этом сообщил глава украинского правительства. Также на встрече поднималась тема евроатлантической интеграции нашего государства.

Шмыгаль подчеркнул, что Украина ценит поддержку Италии на своем пути в НАТО. "Украинская армия при поддержке союзников уже внедряет лучшие стандарты Альянса и на практике доказывает преимущество этих стандартов в войне с Россией", - подчеркнул премьер.

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Он также поблагодарил Италию за шесть пакетов военно-технической помощи. Шмыгаль подчеркнул, что Украина заинтересована в укреплении сотрудничества с Италией как с одним из ключевых союзников в оборонной сфере.

"Сегодня в центре нашего внимания военно-промышленный комплекс. Украина имеет большой потенциал для развития этого направления и способна быть среди лидеров в Европе", - подчеркнул премьер-министр.

Отношения Украины и Италии - что известно

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль находится с визитом в Италии.

В частности, в рамках визита он провел встречу с Папой Римским Франциском, во время которой призвал Ватикан присоединиться к реализации украинской формулы мира. Шмыгаль также передал Папе Франциску фотоальбом о преступлениях России в Буче, Бородянке и других городах Украины.

Днем ранее глава украинского правительства встретился с премьер-министром Италии Джорджей Мэлони. После встречи он сообщил, что Украина ожидает получить от Экспортно-кредитного агентства Италии SACE поддержку в размере 1 млрд евро для восстановления экономики, инфраструктуры, обеспечения базовых гуманитарных и социальных потребностей людей.

Также Денис Шмыгаль 26 апреля посетил итальянское оборонное предприятие Rheinmetall Italia S.p.A., специализирующееся на производстве современных систем противовоздушной обороны. Он отметил, что Украина и Италия изучают возможность совместного производства компонентов для систем ПВО Skynex. Премьер добавил, такие батареи уже находятся на боевом дежурстве в Украине.

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