Толчком к началу Третьей мировой войны станут события в Украине.

Если российские танки доберутся до Киева, разразится Третья мировая война. Об этом заявил министр обороны Италии Гвидо Крозетто на встрече со своим французским коллегой, пишет итальянское издание RAI News.

"Третья мировая война может начаться, если российские танки прибудут в Киев и на границы Европы. Не разрешить им приехать – это единственный способ остановить это", – считает Крозетто.

Он подчеркнул, что безопасность Италии и Франции начинается с "восточного фронта и того, что происходит в Украине". Оба министра согласились, что российское вторжение в Украину является крупнейшей угрозой миру и стабильности в Европе со времен Второй мировой войны.

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"Это явное нарушение принципов целостности и незыблемости территориальных границ, международного права и Устава Организации Объединенных Наций", – заявил итальянский министр.

Поставки итальянского оружия в Украину

Италия поставила уже 6 пакетов военной помощи Украине. В частности итальянцы поставили в Украину некоторое количество артиллерии, что стало весомым усилением для ВСУ.

В декабре итальянский парламент проголосовал за продолжение военных поставок Украине. Италия будет помогать Киеву как минимум до конца 2023 года.

В настоящее время завершается подготовка к отправке комплекса ПВО SAMP/T. Это совместная франко-итальянская разработка.

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