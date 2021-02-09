Шарль Мишель выразил поддержку реформам и борьбе с коррупцией в Украине.

Президент Европейского Совета Шарль Мишель намерен вскоре посетить Украину.

Об этом Мишель сообщил в микроблоге Twitter.

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"Я выразил премьер-министру Денису Шмыгалю непоколебимую поддержку восстановлению Украины, реформам и борьбе с коррупцией. ЕС един и тверд в своей позиции относительно суверенитета и территориальной целостности Украины. С нетерпением жду визит в Украину в скором будущем", - подчеркнул Мишель.

Украина и ЕС: приоритеты сотрудничества

Согласно результатам встречи премьер-министра Дениса Шмыгаля и главы ЕР Шарля Мишеля, что одним из первоочередных приоритетов Украины является начало диалога по обновлению параметров углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли (УВЗСТ) между Украиной и ЕС.

«Это будет способствовать дальнейшему развитию двусторонней торговли, а также усилит секторальные положения Соглашения», - добавил премьер-министр.

Глава правительства отметил ценность начала официального сфокусированного диалога с ЕС по «зеленой» трансформации Украины и согласования украинской политики с Европейским зеленым курсом.

«Украина предана дальнейшей интеграции энергетических рынков с ЕС, имплементации реформ в сфере энергетики с целью выполнения обязательств по приближению украинского законодательства в сфере энергетики к законодательству ЕС», - подчеркнул премьер-министр.

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Автор: Виталий Саенко