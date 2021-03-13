Президент Украины призвал фракцию «Слуга народа» поддерживать важные для государства законопроекты.

Президент Владимир Зеленский назвал законы, принятие которых является сверхважным для Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на очередном съезде партии «Слуга народа» в Киеве.

«Сегодня для Украины сверхважными являются законы, которые закончат земельную реформу, децентрализацию, введут народовластие, законы, необходимые для судебной реформы, экономического роста, пенсионного обеспечения, амнистии капиталов, преодоления коррупции, восстановления справедливости и выполнения всех других наших обещаний», - отметил Зеленский.

«Программа президента и партии «Слуга народа» - именно это наша повестка дня. Никакие поправки кого бы то ни было не остановят нас на этом пути», - добавил президент.

Владимир Зеленский призывает парламентскую фракцию «Слуга народа» поддерживать важные для государства законопроекты.

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«По моему мнению, у вас могут быть дискуссии относительно деталей, но когда речь идет о принципиальных, важных для страны вещах, на табло всегда должно быть не менее 226 наших голосов, голосов «Слуги народа». Вам должно быть все равно, как голосуют другие партии, пусть это останется на их совести», - заявил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня в столице проходит 11-ый съезд партии "Слуга народа".

В повестке дня съезда партии - 7 вопросов, в частности отчет о результатах ежегодного внутрипартийного финансового аудита партии по доходам и расходам, одобрение новых редакций устава и программы партии, избрание руководящих органов.

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Автор: Константин Гончаров