Сейчас, чтобы попасть в ряды теробороны, нужно пройти отбор.

Территориальная оборона Украины сейчас укомплектована на 100%, сейчас идет укомплектование добровольческих вооруженных формирований, которые будут помогать Вооруженным силам.

Об этом сообщил уполномоченный президента по вопросам взаимодействия с общественными объединениями и добровольческими формированиями Андрей Ляхович в эфире информационного телемарафона.

По его словам, сейчас, чтобы попасть в ряды теробороны, нужно пройти отбор.

"Каждый должен заниматься тем, чем умеет. Есть люди, которые умеют воевать, есть люди, которые должны обеспечивать. И не нужно обижаться людям, а брать кто что умеет делать, и делать это с пользой, чтобы не мешать в первую очередь вооруженным силам и формированиям, которые ведут боевые действия", - сказал Ляхович.

Война против Украины: