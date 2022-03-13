Территориальная оборона Украины сейчас укомплектована на 100%, сейчас идет укомплектование добровольческих вооруженных формирований, которые будут помогать Вооруженным силам.
Об этом сообщил уполномоченный президента по вопросам взаимодействия с общественными объединениями и добровольческими формированиями Андрей Ляхович в эфире информационного телемарафона.
По его словам, сейчас, чтобы попасть в ряды теробороны, нужно пройти отбор.
"Каждый должен заниматься тем, чем умеет. Есть люди, которые умеют воевать, есть люди, которые должны обеспечивать. И не нужно обижаться людям, а брать кто что умеет делать, и делать это с пользой, чтобы не мешать в первую очередь вооруженным силам и формированиям, которые ведут боевые действия", - сказал Ляхович.
Война против Украины:
- 24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.
- 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.
- По состоянию на 9 марта ООН зафиксировало 1506 случаев гибели или ранения гражданских лиц в Украине: 549 погибших и 957 раненых.
- По состоянию на 11 марта 2022 года по подсчетам ООН Украину покинули 2,5 миллиона беженцев.
- 13 марта, в Ирпене Киевской области российские оккупанты расстреляли корреспондента New York Times, еще один журналист ранен.