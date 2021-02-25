Всем остальным российский газопровод не особо угрожает и пользы от его уничтожения будет не много.

После заключения оппозиционера Алексея Навального вопрос наказания России вновь появился на повестке дня. В понедельник министры иностранных дел Евросоюза ввели санкции против российских чиновников. Хотя все подробности пока не известны.

Однако, такие меры вряд ли удовлетворят критиков Кремля. Они смотрят на любимый проект Владимира Путина - газопровод "Северный поток-2", который должен через Балтийское море доставлять российский газ прямо в Германию. Об этом на страницах New York Times пишет профессор международной истории школы Флетчера в Университете Тафта Крис Миллер.

Российский проект уже пережил давление ожесточенного сопротивления многих стран Европы и США. А Германия, для которой газопровод стал частью деликатной геополитической балансировки, желает завершить его строительство. Но то, как Москва поступила с Навальным и его сторонниками, вновь сделало вопрос "Северного потока-2" открытым.

Читайте такжеНемецкая нефтегазовая компания Wintershall Dea прекратила финансирование «Северного потока-2»Предыдущий газопровод - "Северный поток-1", который был запущен в 2012 году и тоже доставляет газ из России напрямую в Германию - тоже был скандальным. Восточные соседи Германии боялись, что Россия сможет отрезать их от поставок, продолжая выполнять немецкое заказ. В таком случае Восточная Европа осталась бы один на один с агрессивным Кремлем.

Но после постройки "Северного потока-1", европейский энергетический ландшафт изменился. Россия удовлетворяет примерно 40% потребностей Европы в газе. В основном она это делает через газопроводы Украины и Беларуси. Но она больше не имеет того доминирования на европейском рынке, как прежде. Большинство стран Восточной Европы, которые раньше использовали исключительно российский газ, теперь покупают сжиженный газ у США или Норвегии. Так делают, в частности, Польша и Литва.

Более того, газовая инфраструктура европейских стран теперь более взаимосвязана. А антимонопольные дела Евросоюза против "Газпрома" сократили монопольные власти Российской государственной компании. Это означает, что влияние "Северного потока-2" на энергетическую безопасность большинства европейских стран будет мизерным. На деле он почти ничего не изменит. И именно это делает его такой привлекательной целью для тех, кто хочет дать отпор российскому влиянию.

"Очевидное поражение из-за появления газопровода терпит только одна страна - Украина. Большая часть российского газа, который сейчас поставляется в Европу, проходит через нее. Но если "Северный поток-2" будет завершен, Россия серьезно сократит объемы, которые проходят через Украину. Киев потеряет более миллиарда долларов доходов от транзита. Это станет дополнительным ударом для страны, которая уже стала жертвой российского военного и экономического давления", - говорится в статье.

Читайте такжеСтоимость "Северного потока-2" давно превысила его экономическую целесообразность - КулебаАвтор подчеркивает, что этого факта должно было бы хватить, чтобы Германия, которая поддерживает Украину, отказалась от "Северного потока-2". Но есть и много других причин сделать это. Большинство немецких союзников не поддерживают проект. И Франция недавно тоже присоединилась к призывам остановить газопровод. Многие европейцы видят в проекте яркий пример немецкого лицемерия. Поскольку Берлин требует от других стран играть по правилам ЕС, но при этом сам заключает соглашения с Москвой у всех за спиной.

Наверное, хуже всего то, что новый газопровод с ископаемым топливом, который проходит по дну моря, не вписывается в имидж лидера зеленой энергетики, который сама Германия лелеет. Канцлер Германии Ангела Меркель настаивает, что "Северный поток-2", профинансированный и построенный российской государственной компанией, - это якобы вполне "коммерческий проект". И из-за этого политика Берлина кажется еще более циничной.

Почему же Германия так сильно хочет достроить газопровод? Его сторонники в Берлине повторяют два ключевых аргумента. Первый - они говорят, что "Северный поток-2" даст газ, которым страна сможет заменить уголь и ядерную энергетику. Второй - покупка больших объемов газа у России смягчит внешнюю политику Кремля. И оба утверждения не кажутся убедительными.

Вполне возможно, что Меркель, которая в этом месяце вновь отвергла возможность остановки проекта, держалась за российскую "трубу" так долго, что теперь отказаться от нее просто невозможно. Немецкая "Партия Зеленых", которая, скорее всего, будет формировать следующий коалиционное правительство Германии, выступает против "Северного потока-2". Но большинство немецких политиков, похоже, поддерживают Меркель в этом вопросе.

Это портит отношения Берлина с США, которые уже ввели финансовые санкции против компаний, причастных к строительству "Северного потока-2". В Вашингтоне утверждают, что газопровод вознаграждает Россию и делает Европу более зависимой от российских энергоносителей. Поскольку российская "труба" никак не влияет на американцев, члены обеих партий в Конгрессе солидарны в отношении нее. Санкции против "Северного потока-2" позволяют американским парламентариям жестко выступать против Путина и при этом ничего не терять.

Читайте такжеDie Zeit: "Северный поток-2" станет газопроводом, в котором никогда не будет газаПо мнению автора, под всеми зажигательными утверждениями и завуалированными угрозами скрывается обыденная реальность, в которой российская возможность использовать газ как инструмент политического давления уже сильно сократилась. Поэтому завершение "Северного потока-2" мало что изменит. Но остановка проекта ради наказания Кремля за заключение Навального тоже ничего не даст. Он - угроза, которую Кремль хочет уничтожить за определенную цену. Шум вокруг "Северного потока-2" лучше всего демонстрирует простую правду: когда речь идет о России, хороших вариантов очень мало.

История "Северного потока-2"

Проектом "Северный поток-2" предусмотрены строительство и работа двух ветвей газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить до конца 2019 года рядом с уже действующим "Северным потоком-1".

Учитывая санкции, которые приняла Палата представителей Конгресса США в законопроекте о американский оборонный бюджет, компании, занимающиеся строительством газопровода "Северный поток-2", не смогли его достроить.

Основателем компании Nord Stream 2 AG является российский "Газпром". Финансирование проекта осуществляют европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британо-Нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

По данным СМИ, новоизбранный президент США Джо Байден намерен сделать все, чтобы "Северный поток-2" не был построен.

4 ноября 2020 года в СМИ появилась информация о том, что Конгресс США хочет расширить санкции против "Северного потока-2" и "Турецкого потока".

4 декабря 2020 года Глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас заявил о том, что сомневается, что позиция США по "Северному потоку-2" изменится после начала президентской каденции Джо Байдена.

6 декабря 2020 года исполняющая обязанности посла США в ФРГ Робин Куинвилл призвала ЕС и Германию объявить мораторий на строительство газопровода "Северный поток-2".

9 декабря 2020 года Палата представителей Соединенных Штатов одобрила оборонный бюджет на следующий год с расширенными ограничениями против российского газопровода "Северный поток-2".

Строительство газопровода "Северный поток-2" возобновилось 11 декабря.

29 декабря 2020 года стало известно о том, что Палата представителей преодолела вето Трампа на оборонный бюджет США с санкциями по "Северному потоку-2".

Соединенные Штаты призывают европейских союзников и частные компании прекратить работы по построению газопровода "Северный поток-2", и готовят более широкие санкции в отношении российского проекта.

Сенат США утвердил оборонный бюджет США на 2021 финансовый год, в котором предусмотрены новые санкции против российского газопровода "Северный поток-2".

7 января 2021 года в Германии основали фонд для поддержки достройки "Северного потока-2".

13 января 2021 года Госдепартамент США уведомил европейские компании, причастные к строительству газопровода "Северный поток-2", о риске введения новых санкций.

18 января 2021 года США предупредили союзников в Европе о намерении ввести санкции против российского корабля "Фортуна", который участвует в строительстве газопровода "Северный поток-2".

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Перевод: Лесь Дымань