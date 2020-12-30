Вместо Сергийчука временно исполнять обязанности главы Черкасской ОГА будет Виктор Гусак.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Сергея Сергийчука с должности главы Черкасской областной государственной администрации.

Соответствующий указ был подписан 29 декабря, говорится в сообщении на сайте президента.

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Отмечается, что Сергийчук был уволен согласно поданному им заявлению. На должности он пробыл четыре месяца.

Еще одним указом Зеленский назначил Виктора Гусака временным исполняющим обязанности главы Черкасской ОГА. До этого Гусак был заместителем главы Черкасской ОГА. Долгое время работал на должностях в государственных структурах финансовой сферы.

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Автор: Денис Прядко