Новый глава региона Сергей Сергийчук поблагодарил главу государства за доверие и пообещал работать на результат.

Президент Владимир Зеленский представил нового председателя Черкасской областной государственной администрации Сергея Сергийчук.

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Как передает пресс-служба главы государства, церемония представления состоялась во время рабочей поездки главы государства в Черкасскую область.

Отмечается, что на встрече с представителями бизнеса региона Зеленский вручил новому главе области служебное удостоверение.

«Мы меняем председателя областной государственной администрации Черкасской области. Главная причина всегда такая, что хочется видеть результат. Хочется видеть то лучшее, чем есть», - отметил президент.

«Очень хочется, чтобы вы действительно сразу начали действовать. Чтобы сразу и бизнес, и люди видели вашу поддержку. А это значит, что это не только ваша поддержка, но и власти, и президента», - добавил он.

Новый глава региона Сергей Сергийчук поблагодарил главу государства за доверие и пообещал работать на результат.

«Буду развивать область, чтобы жизнь жителей Черкасской области была лучше. Это и привлечение инвестиций, и создание новых рабочих мест. Это обеспечение экономической безопасности и медицинской, улучшение качества образования. Это и «Большое строительство», - заявил Сергейчук.

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Перевод: Константин Гончаров