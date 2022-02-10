Такой шаг будет на пользу нацбезопасности США, считают они.

16 американских сенаторов выступили за предоставление Украине доступа к их разведывательным данным в связи с увеличением военного присутствия России на границе.

Обращение опубликовано на сайте Сената США.

Подписанты согласны с тем, что существует острая необходимость предоставить Украине инструменты, нужные для отражения или защиты от дальнейшей российской агрессии.

"Владимир Путин угрожает свободе и безопасности украинского народа, и они продемонстрировали свою готовность принять меры для защиты своего суверенитета, свободы и демократически избранного правительства", - отмечают сенаторы.

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В связи с увеличением военного присутствия России на границе с Украиной они выступают за предоставление Украине доступа к разведданным США.

"Мы просим, чтобы Соединенные Штаты как можно полнее делились разведданными с Украиной. Россия является агрессором, и мы должны вооружить Украину критической информацией, необходимой для защиты своей страны", - пишут они.

Сенаторы отмечают, что такой шаг будет на пользу нацбезопасности США, а также союзников и партнеров страны в регионе.

"Угрозы России Украине — это угроза демократиям во всем мире, и мы призываем вас сделать все возможное, чтобы поддержать Украину в этот критический момент", - резюмируют подписанты.

Ранее стало известно, что разведка Соединенных Штатов получила данные о плане России состряпать повод для вторжения в Украину с использованием фейкового видео. По сценарию в ролике русские хотели изобразить нападение украинских военных на территорию РФ, или на русскоязычное население на Донбассе.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что Соединенные Штаты Америки передали информацию об этом Украине.

Как ранее сообщал УНИАН, международные партнеры, в том числе - США, предоставили Украине более тысячи тонн оборонительного оружия и военного оборудования. Как подчеркнул глава МИД, рекордные объемы поддержки имеют важное политическое значение, поскольку усиливают позицию Украины за столом переговоров.

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