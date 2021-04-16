Также депутаты продолжат рассматривать поправки в законопроект, который касается рынка земли.

Сегодня Верховная Рада Украины заслушает министра здравоохранения Украины Максима Степанова о выполнении плана вакцинации населения от COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, во время Часа вопросов к правительству речь пойдет о результатах проведения введенных Кабмином в 2021 году карантинных мер и состоянии выполнения плана вакцинации населения от коронавирусной болезни COVID-19.

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Также парламент продолжит рассмотрение во втором чтении проекта закона «О внесении изменений в земельный кодекс Украины и иные законодательные акты относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений» (№2194).

Сегодня Верховная Рада Украины будет работать в пленарном режиме всего полтора часа. Председатель ВР Дмитрий Разумков отметил, что соответствующее решение было принято лидерами фракций.

По его словам, поскольку на текущей неделе было проведено три внеочередных заседания, то депутаты решили работать сегодня с 10:00 до 11:00, заслушав информацию министра здравоохранения Максима Степанова во время Часа вопросов к правительству.

После этого еще в течение получаса в сессионном зале будут объявлять депутатские запросы. Затем народные депутаты будут работать в комитетах парламента.

Как известно, согласно регламенту, в пятницу депутаты в пленарном режиме должны были работать до 14:00.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада с 16 марта рассматривает поправки в законопроект о внесении изменений в Земельный кодекс Украины и иные законодательные акты относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений (№2194). Всего их подано 3 тыс. 128.

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Автор: Надя Пришляк