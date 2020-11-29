Большинство инициатив украинской стороны Россия блокирует на переговорах.

Единственным серьезным сдвигом относительно мира на Донбассе за последнее время было достижение 22 июля 2020 года режима тишины.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук. Он отметил, что все другие инициативы украинской стороны Россия блокирует на переговорах.

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"Мы не стоим на месте, определенное движение вперед есть. Это движение определяется основным решением, которое было принято ТКГ о всеобъемлющей тишине 22 июля. Но других серьезных сдвигов к миру нет. Другие вопросы – разминирование, обмен удерживаемыми лицами, КПВВ тому подобное – не решаются, потому что это привязывается российской стороной к определенным предпосылкам. Одной из предпосылок в свое время было постановление Рады о местных выборах, а сейчас предпосылка – принятие дорожной карты, которую подготовили ОРДЛО", - пояснил Кравчук.

Он рассказал о своих переговорах с главой российской делегации Борисом Грызловым.

"Я обратился к Грызлову, спросил, почему Россия не подает своих предложений. Он почему-то сказал, что если это будет сделано Россией, то это, мол, вмешательство во внутренние дела Украины, и что Россия не принимает там активное участие, а что это Украина попросила помочь согласовать конфликт на Донбассе, который является внутренней проблемой Украины. Я искал такое обращение (от Украины к России – ред.), мы его вместе с МИД не нашли", - отметил глава украинской делегации.

Украинский план действий по Донбассу

План действий по Донбассу анонсировал Офис президента после очередного заседания ТКГ. Тогда на Банковой говорили, что план должны разработать с использованием предложений участников встречи советников лидеров «нормандской четверки».

5 ноября украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе обнародовала 5 главных пунктов нового плана действий по Донбассу.

10 ноября в украинской делегации в ТКГ заявили, что участники подгруппы по политическим вопросам «взяли за основу» предложенный украинской стороной План действий по Донбассу.

Однако 24 ноября представитель России в политической рабочей подгруппе Трехсторонней контактной группы Алексей Дмитриевский заявил о поддержке Россией "плана действий представителей ОРДЛО"по урегулированию ситуации на Донбассе.

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Автор: Андрей Василюк