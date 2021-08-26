Речь идет о Сейтумере Ниметуллаеве. Его подозревают в государственной измене.

Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении в государственной измене бывшему функционеру "Партии регионов", который до Революции достоинства возглавлял один из районов в Херсонской области.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По информации СБУ, фигурант перебрался на полуостров сразу после оккупации Крыма. Будучи этническим татарином, он активно включился в пророссийскую агитацию крымскотатарского населения. Против тех, кто не разделял его идей, инициировал преследование оккупационными властями.

Подозреваемый создал общественную организацию для "объединения крымскотатарского народа". Сейчас установлено, что истинной целью этой организации является целенаправленная агитация населения, например этнических татар, по признанию легитимности факта оккупации РФ территории Крыма; агитация по признанию оккупационных органов власти РФ; побуждение населения Крыма к участию в работе оккупационных органов власти РФ; агитация за участие в выборах в представительные органы оккупационной власти на территории полуострова и в выборах президента РФ.

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Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, речь идет о Сейтумере Ниметуллаеве.

Напомним, что ранее Служба безопасности Украины объявила о подозрении пророссийскому пропагандисту и политтехнологу Михаилу Шпиру.

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Автор: Дмитрий Хилюк