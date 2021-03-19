По результатам следственных действий, ему сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Служба безопасности Украины объявила о подозрении пророссийскому пропагандисту и политтехнологу Михаилу Шпиру.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По результатам следственных действий фигурант дела уведомлен о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (статья 110 Уголовного кодекса Украины), нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам (статья 161 УК), изготовлении, распространении коммунистической, нацистской символики и пропаганде коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов (статья 436-1 УК).

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Согласно обнародованному на сайте СБУ видео, речь идет о Михаиле Шпире.

Что установили следователи

Установлено, что так называемый «политический эксперт» целенаправленно продвигает в информационном пространстве нарративы государства-агрессора. В своих выступлениях на российских телеканалах, интервью в российских СМИ и сообщениях в соцсетях он долгое время последовательно высказывал тезисы, которые унижают Украину, ее государственные символы, язык, историю, героев и народ.

Пророссийский политтехнолог принимал участие в спланированных и скоординированных информационных операциях против Украины. В частности, поддерживал акцию, организованную одной из парламентских партий под посольством США. Он как «эксперт» в эфире одного из телеканалов, который сейчас находится под санкциями неоднократно продвигал тезис о якобы пребывании Украины «под внешним управлением».

Также злоумышленника активно используют российские пропагандистские структуры. Он неоднократно выступал на телеканале «Россия 24», в отношении которого на территории Украины введены санкции, и на «News Front», который действует на временно оккупированных территориях ОРДЛО и пропагандирует идеи сепаратизма.

Экспертизы показали, что пропагандист продвигает систему взглядов, которая целенаправленно прививает аудитории идею неполноценности Украины, необходимости ее "демонтажа". Он популяризирует идеи создать на ее месте другие субъекты, а часть территории присоединить к РФ.

Шпир публично призывал к расправам над участниками революции Достоинства и антитеррористической операции/операции Объединенных сил и их семьями, насмехался над гибелью активистки Екатерины Гандзюк, обидно отзывался о гражданах из-за веры, глумился над религиозными символами и требовал ввести уголовную ответственность за исповедание христианства. Он также выражал симпатии к нацистам, Адольфу Гитлеру, Советскому Союзу, Народному комиссариату внутренних дел (НКВД) и политике президента России Владимира Путина.

В настоящее время в рамках уголовного производства проведены обыски по месту фактического и временного проживания Шпира в Ивано-Франковске и Киеве. Досудебное следствие продолжается.

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Автор: Инна Андалицкая