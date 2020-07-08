Сбитие самолета МАУ: в МИД заявили, что Иран не хочет говорить с Украиной о компенсациях семьям погибших

МИД Украины отправил ноту с предложением начать переговоры о компенсации, но получил отказ.

Иран не идет на переговоры с Украиной по решению вопроса о компенсациях семьям погибших в катастрофе самолета МАУ, который 8 января сбили вблизи Тегерана. Хотя ранее Иран заявлял о готовности выплатить компенсацию.

Об этом в интервью «BBC Украина» рассказал заместитель министра иностранных дел Евгений Енин.

По его словам, МИД Украины отправил ноту с предложением начать переговоры о компенсации, но получил отказ.

«Буквально сегодня (интервью состоялось 7 июля — ред.) мы получили коммуникацию с Тегерана о том, что иранская сторона не готова принять предложение Киева относительно переговоров», — сказал Енин.

Он подчеркнул, что пока рано говорить о конкретных суммах компенсации, потому что суммы определяются по результатам комплексной экспертизы. По словам заместителя министра, сегодня все зависит от политической воли иранской стороны.

«Мы над ним (над политической волей — ред.) работаем и искренне надеемся, что иранская сторона все же под воздействием ряда факторов согласится как можно скорее начать переговорный процесс», — отметил Енин.

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Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране разбился самолет «Международных авиалиний Украины», выполнявший рейс по маршруту Тегеран-Киев. Погибли 176 человек. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе, 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

Спустя три дня президент Ирана Хасан Рухани признал, что украинский лайнер был сбит «в результате непреднамеренной человеческой ошибки» и пообещал привлечь виновных к ответственности.

3 февраля директор по расследованию несчастных случаев в иранской Организации гражданской авиации Хасан Резайфар заявил, что Иран больше не будет делиться с Украиной доказательствами по делу, которое касается сбитого самолета МАУ из-за того, что данные расследования «слили» украинским СМИ.

Страны-участницы Международной группы по координации помощи жертвам катастрофы самолета МАУ неоднократно требовали от Ирана передать группе "черные ящики" со сбитого лайнера.

14 февраля министр иностранных дел Ирана Зариф заявил, что Иран не намерен отдавать "черные ящики" со сбитого самолета МАУ, но и не станет расшифровывать их данные без участия заинтересованных сторон.

6 апреля появилась информация, что представитель комитета парламента Ирана по правовым и судебным вопросам, депутат Хассан Норузи отметил, что иранские военные "правильно" поступили, сбив украинский самолет. По его словам, никаких арестов в связи с инцидентом не было.

27 апреля глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба и глава МИД Ирана Зариф провели телефонный разговор, во время которого Зариф заявил, что слова Норузи не соответствуют действительности и противоречат официальной позиции Ирана. Министр также напомнил, что ряд лиц уже были задержаны в ходе расследования сбития украинского лайнера.

В МИД не исключают возможности обращения с иском в Международный суд ООН к Ирану из-за сбитого самолета МАУ.

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