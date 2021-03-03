По мнению властей США, действия РФ продолжают угрожать национальной безопасности и внешней политике Штатов.

Президент США Джо Байден продлил антироссийские санкции, введенные в 2014 году в связи с ситуацией в Украине.

Соответствующий документ появился в американском Федеральном реестре.

В пояснительной записке говорится, что действия и политика Российской Федерации «продолжают представлять необычайную и чрезвычайную угрозу для национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов».

Поэтому Байден принял решение, что режим санкционного положения, введенный 6 марта 2014 года, должен быть продлен и после 6 марта 2021 года — еще на один год.

Санкции США против России

6 марта 2014 года президент США Барак Обама подписал указ №13660, который ввел чрезвычайные экономические ограничения в отношении России и ее отдельных граждан.

Впоследствии Обама, а также следующий президент США Дональд Трамп продлевали и расширяли санкции в связи с оккупацией Крыма и событиями на Донбассе.

26 февраля, по случаю Дня сопротивления Крыма российской оккупации президент Джо Байден заявил, что власти США никогда не признают суверенитет России над Крымом и будут поддерживать Украину.

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Перевод: Катерина Комолова