По словам Авакова, вопрос закрытия телеканалов вначале планировался к рассмотрению, но потом был исключен из повестки СНБО.

В 2018 году на тот момент президент Украины Петр Порошенко отложил на заседании СНБО рассмотрение решения о закрытии телеканалов кума Путина Виктора Медведчука «112» и NewsOne.

Об этом министр внутренних дел Аваков рассказал в интервью Дмитрию Гордону.

По его словам, вопрос закрытия телеканалов вначале планировался к рассмотрению, но потом был исключен из повестки СНБО.

Читайте такжеАваков считает, что Порошенко не является "врагом Украины"

Министр рассказал, что на его вопрос о телеканалах кума Путина Порошенко ответил: «Да, да, да, да… Не переживайте, не скандальте, давайте разберемся, давайте все отложим, проверим... СБУ, наведите резкость", – и так далее».

По словам Авакова, ему было обидно слышать несколько дней назад, когда Порошенко сказал, что поздравляет нынешний состав СБУ и сожалеет, что прошлые работники СБУ не могли ему подать таких материалов.

«Это неправда. Я лично знаю, что СБУ и (бывший глава СБУ – ред.) Василий Грицак ему такие материалы показывали и давали. И у него было более чем достаточно оснований», - подчеркнул Аваков.

Санкции против Медведчука: что известно

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против депутата от "Оппозиционной платформы - за жизнь" Тараса Козака и 8 компаний, которые являются учредителями телеканалов "112 Украина", "ZIK" и "NewsOne".

19 февраля СНБО принял решение о применении санкций против 19 юридических и 8 физических лиц. В частности, санкции будут применены к председателю политсовета партии "ОПЗЖ" Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Санкции налагаются на все имущество и активы, которые в подчинении Медведчука и его жены.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, Служба безопасности Украины расследует уголовное производство по ч. 5 ст. 258 (финансирование терроризма). К Медведчуку, Марченко и другим лицам санкции применены в связи с этим расследованием.

Также СНБО принял решение о возвращении в собственность государства части нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление», поскольку ею владеет компания "ПрикарпатЗападтранс", которую связывают с Медведчуком.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН