Министр культуры Александр Ткаченко отметил, что "есть процедуры в судах", но в деле о наложении санкций на медиахолдинг соратника кума Путина Тараса Козака "важна не только юридическая составляющая, но и общественная точка зрения".
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Об этом он сообщил в комментарии ТСН.
"Из того, что я увидел в течение вчерашнего дня, то большинство журналистского сообщества и реакция публики заключалась в том, что время пришло ставить точку в таком роде информационной войне, которую по сути на этой территории развязали каналы", – отметил Ткаченко.
Министр отметил, что пока этот случай с блокировкой телеканалов является уникальным.
"Поскольку это опосредованное финансирование со стороны государства-агрессора, то, я думаю, это исключительная история. Но в целом это должно сказаться на дискуссии относительно стандартов журналистики", – ответил глава Минкульта.
Запрет телеканалов Медведчука: что известно
- 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против народного депутата от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака и 8 компаний, которые являются учредителями телеканалов "112 Украина", "ZIK" и "NewsOne".
- Вещание этих телеканалов прекращено в цифровом мультиплексе и кабельных сетях в ночь на 3 февраля. Вместе с тем телеканалы продолжают вещание на платформе YouTube.
- Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила о подтвержденном финансировании телеканалов NewsOne, ZIK, "112 Украина", на которые были наложены санкции в связи с решением Совета национальной безопасности и обороны, со стороны Российской Федерации.
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Телеканалы Тараса Козака: что известно
- 12 октября 2018 Тарас Козак заявил о покупке телеканала NewsOne (ООО "Новости 24 години") с оценкой 41-42 миллионов гривень.
- В декабре 2018 Козак отчитался о покупке девяти компаний группы 112 Украина, оценив их стоимость на дату приобретения в 72,87 миллиона гривень.
- В 2019 году Тарас Козак стал новым и единоличным владельцем телевизионных вещателей телеканала Zik.
- 4 октября 2018 Верховная Рада поддержала обращение к СНБО о введении санкций против компаний, которые входят в структуру собственности телеканалов 112 Украина и NewsOne.
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