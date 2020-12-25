В марте с Азарова сняли санкции ЕС.

Суд Европейского Союза фактически признал незаконными санкции против экс-премьера Украины Николая Азарова, отменив решение об их наложении.

Об этом пишет ZN.ua со ссылкой на решение суда от 16 декабря. В нем идет речь о том, что Совет Евросоюза не проконтролировал обеспечение соблюдения украинской судебной системой права Азарова на защиту и права на эффективную судебную защиту в уголовном процессе.

Читайте такжеСемья Азарова скупила элитные особняки на российской Рублевке

"Отсюда следует, что, приняв решение оставить имя заявителя в списке, Совет ЕС допустил ошибку оценки. В этих обстоятельствах оспариваемые действия должны быть аннулированы в той мере, в какой они относятся к заявителю, без необходимости рассматривать его ходатайство о мерах по организации процедуры", - говорится в решении суда.

В связи с этим суд решил остановить действие решения ЕС о наложении санкций на Азарова. Судебные затраты обязан оплатить Совет Евросоюза.

Санкции против Азарова: что известно

5 марта 2020 года Совет ЕС принял решение о снятии санкций с бывшего премьер-министра Николая Азарова и бывшего министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого

Санкции предусматривали замораживание активов и запрет на въезд в страны Евросоюза.

Решение вступило в силу на следующий день, 6 марта.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Юрий Годован