Садовый передумал и решил податься в мэры Львова
Городской голова Львова Андрей Садовый примет участие в предстоящих выборах мэра города.
Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном в Facebook .
«19 августа мне 52 года. Спасибо всем, кто звонит, присылает SMS... И вопрос: «Слушай, Андрей, ты идешь на следующие выборы?», - рассказал Садовый.
По его словам, сейчас в городе начато строительство нескольких инфраструктурных проектов, среди которых завод по переработке мусора, больница скорой помощи и другие.
«Это всё бросить на произвол? Это как-то несерьезно. Поэтому иду», - заявил Садовый.
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Андрей Садовый: что известно о политике
Андрей Садовый - украинский политик, общественный деятель и бизнесмен. Учредитель общественной организации «Самопомич», член партии «Объединение «Самопомич». Городской голова Львова с 25 апреля 2006 года.
В октябре 2018 года Садовый сообщил, что больше не будет баллотироваться на должность мэра Львова.
В 2019 году он заявил об участии в президентских выборах, однако снял свою кандидатуру в пользу лидера «Гражданской позиции» Анатолия Гриценко.
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