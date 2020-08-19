Садовый передумал и решил податься в мэры Львова

В октябре 2018 Садовый уверял, что больше не будет баллотироваться на должность мэра Львова.

Городской голова Львова Андрей Садовый примет участие в предстоящих выборах мэра города.

Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном в Facebook .

«19 августа мне 52 года. Спасибо всем, кто звонит, присылает SMS... И вопрос: «Слушай, Андрей, ты идешь на следующие выборы?», - рассказал Садовый.

По его словам, сейчас в городе начато строительство нескольких инфраструктурных проектов, среди которых завод по переработке мусора, больница скорой помощи и другие.

«Это всё бросить на произвол? Это как-то несерьезно. Поэтому иду», - заявил Садовый.

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Андрей Садовый: что известно о политике

Андрей Садовый - украинский политик, общественный деятель и бизнесмен. Учредитель общественной организации «Самопомич», член партии «Объединение «Самопомич». Городской голова Львова с 25 апреля 2006 года.

В октябре 2018 года Садовый сообщил, что больше не будет баллотироваться на должность мэра Львова.

В 2019 году он заявил об участии в президентских выборах, однако снял свою кандидатуру в пользу лидера «Гражданской позиции» Анатолия Гриценко.

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Автор: Светлана Макринская