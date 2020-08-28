Корниенко считает, что у Саакашвили с властями в связи с выездом скандала не произойдет.

В правящей партии не считают демаршем заявление председателя исполкома Нацсовета реформ Михеила Саакашвили о возвращении в Грузию.

Об этом в эфире Радио НВ заявил руководитель «Слуги народа» Александр Корниенко.

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По его словам, не похоже, что Саакашвили «так всю жизнь делает»

"Я не думаю, что это будет демарш... (Предыдущие) разговоры не давали оснований считать, что это какая-то его постоянная стратегия» по жизни», потому что действительно его много упрекали в тех ситуациях, которые были при президенте Порошенко, но я не увидел, что господин Саакашвили так всю жизнь делает", - сказал Корниенко.

Также глава "Слуги народа" убежден в отсутствии "какого-то существенного конфликта" у власти с политиком.

Вчера Саакашвили сделал заявление на фоне слухов СМИ о его возвращении на Родину, а затем добавил, что снова идет в грузинскую политику. В Грузии же ответили, что "прямо на границе Саакашвили ждет процедура задержания и тюрьма".

Сегодня в партии оппозиции «Единое национальное движение» заявили, что хотят выдвинуть Саакашвили в премьеры Грузии, если тот согласился возобновить политическую деятельность на Родине.

Саакашвили в Грузии и в Украине: что известно

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, на родине против него открыли ряд уголовных дел. Бывшего президента, в частности, обвиняли в превышении полномочий при разгоне акции оппозиционеров 2007 года, разгроме телекомпании «Имеди» и изъятии собственности у учредителя этой телекомпании Бадри Патаркацишвили.

В украинскую политику Саакашвили попал весной 2015 года. Тогда пятый украинский президент Петр Порошенко назначил его главой международного совета реформ и дал ему украинское гражданство. В 2018 году политика выслали из Украины в Польшу за пересечение украинско-польской границы по «утерянному паспорту».

В мае 2019 года Зеленский вернул украинское гражданство Саакашвили, после чего тот вернулся в Украину.

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Автор: Яна Ставская