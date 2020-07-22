Саакашвили рассказал, за сколько дней можно реформировать Украину

Саакашвили уточнил, что за 100 дней можно создать необходимую для реформ законодательную базу.

Председатель Исполкома реформ и экс-президент Грузии Михеил Саакашвили заявил, что всю Украину можно реформировать за 100 дней.

«Я думаю, что вообще всю Украину можно реформировать максимум за 100 дней», — заявил он в ответ на вопрос, сколько времени, по его мнению, нужно, чтобы изменить систему. Об этом пишет НВ.

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Он уточнил, что за 100 дней можно создать необходимую для реформ законодательную базу.

Напомним, 7 мая президент Владимир Зеленский назначил Саакашвили председателем Исполнительного комитета реформ.

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