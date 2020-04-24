Посла Грузии отозвали из Украины из-за Саакашвили – источник

В то же время грузинские СМИ утверждают, что министр иностранных дел Залкалиани «был очень расстроен» решением Зеленского.

Министерство иностранных дел Грузии отозвало своего посла из Украины.

Об этом УНИАН подтвердили источники в дипломатических кругах.

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Решение Тбилиси было принято на фоне разговоров о вероятном назначении бывшего президента Грузии и экс-руководителя Одесской ОГА Михаила Саакашвили вице-премьером по вопросам реформ в украинском правительстве.

В то же время грузинские СМИ утверждают, что министр иностранных дел Давид Залкалиані «был очень расстроен» решением Зеленского.

Кроме того, по словам члена «Объединения национального движения» и бывшей главы Нацполиции Украины Хатии Деканоидзе, правительство Грузии практически решило объявить дипломатическую войну Украине.

Как сообщал УНИАН, 22 апреля Саакашвили заявил, что получил от президента Владимира Зеленского предложение стать вице-премьером по вопросам реформ.