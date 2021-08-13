Украинский журналист Дмитрий Гордон обругал бывшего президента Петра Порошенко во время своего выступления в прямом эфире. В тот момент он говорил о возможной причастности политика к разворовыванию армии.
Своим мнением о Порошенко Гордон поделился в прямом эфире телеканала "НАШ".
Так, в ходе своего выступления журналист затронул тему того, как он относится к бывшему президенту. По словам Гордона, многим людям нравится Порошенко, но он такую позицию не понимает.
"Ты им сто раз рассказываешь, что он со своими подчиненными раскрадывали армию украинскую, что они - негодяи. Хоть ты тресни вообще", - отметил Гордон.
Помимо этого, журналист высказал недовольство из-за того, что многие хвалят Порошенко из-за армии. Один друг рассказывал Гордону, что бывший президент построил украинскую армию.
"Что же он построил, когда там сейчас вскрывается, что заказы они делали оборонные, они же крали миллионами и десятками миллионов, если не миллиардами", - гневно заявил журналист о Порошенко.
Более того, Гордон назвал бывшего президента и его подчиненных "мародерами". Тема украинской армии настолько разозлила телеведущего и блогера, что он не сумел сдержаться и выругался матом.
"Военное время, с*ка, в военное время свою армию обдирать. Что может быть хуже? И все равно многие люди говорят, что Порошенко хороший" - отметил Гордон, извинившись за мат в прямом эфире.
Читайте такжеДо встречи с Зеленским Меркель пообщается с Путиным: названа датаПо мнению журналиста, в скором времени вскроются подробности, которые укажут на возможную причастность Порошенко к так называемому "разворовыванию" армии. Сейчас Гордон не может понять, почему людям до сих пор нравится экс-президент, однако он отметил, что мнение украинцев все равно нужно уважать.
"Одним нравится Порошенко, другим нравится Путин, третьим - Далай-лама. Но все это украинцы, это все граждане Украины", - добавил Гордон.
Ранее УНИАН уже сообщал, что Кулеба ответил Лаврову, который назвал "шабашем" саммит "Крымской платформы".
Также Вас могут заинтересовать новости:
- "Даже ливень - против российских оккупантов": Кулеба потроллил визит Лаврова в Крым
- Президент Польши посетит Украину 23-24 августа
- Украина и Латвия никогда не лишатся влияния России - латвийский посол
- Стало известно, кто выкупил резиденцию Кернеса в Харькове: опубликовано ее фото
- Украинскую турфирму обвинили в организации туров в Абхазию: появилась реакция Грузии