Журналист не сдержал ненормативную лексику, когда речь зашла об украинской армии.

Украинский журналист Дмитрий Гордон обругал бывшего президента Петра Порошенко во время своего выступления в прямом эфире. В тот момент он говорил о возможной причастности политика к разворовыванию армии.

Своим мнением о Порошенко Гордон поделился в прямом эфире телеканала "НАШ".

Так, в ходе своего выступления журналист затронул тему того, как он относится к бывшему президенту. По словам Гордона, многим людям нравится Порошенко, но он такую позицию не понимает.

"Ты им сто раз рассказываешь, что он со своими подчиненными раскрадывали армию украинскую, что они - негодяи. Хоть ты тресни вообще", - отметил Гордон.

Помимо этого, журналист высказал недовольство из-за того, что многие хвалят Порошенко из-за армии. Один друг рассказывал Гордону, что бывший президент построил украинскую армию.

"Что же он построил, когда там сейчас вскрывается, что заказы они делали оборонные, они же крали миллионами и десятками миллионов, если не миллиардами", - гневно заявил журналист о Порошенко.

Более того, Гордон назвал бывшего президента и его подчиненных "мародерами". Тема украинской армии настолько разозлила телеведущего и блогера, что он не сумел сдержаться и выругался матом.

"Военное время, с*ка, в военное время свою армию обдирать. Что может быть хуже? И все равно многие люди говорят, что Порошенко хороший" - отметил Гордон, извинившись за мат в прямом эфире.

Читайте такжеДо встречи с Зеленским Меркель пообщается с Путиным: названа датаПо мнению журналиста, в скором времени вскроются подробности, которые укажут на возможную причастность Порошенко к так называемому "разворовыванию" армии. Сейчас Гордон не может понять, почему людям до сих пор нравится экс-президент, однако он отметил, что мнение украинцев все равно нужно уважать.

"Одним нравится Порошенко, другим нравится Путин, третьим - Далай-лама. Но все это украинцы, это все граждане Украины", - добавил Гордон.

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Автор: Полина Кузенко