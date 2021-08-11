Гордон прокатился на водном скутере / instagram.com/gordondmytro
Украинский телеведущий Дмитрий Гордон опубликовал в Instagram фотографию, на которой позирует вместе со своей супругой Алесей Бацман на водном скутере.
Дмитрий предстал в шортах, футболке и темных солнцезащитных очках, а его супруга подобрала схожий образ.
"Кого покатать?", - подписал фото Гордон.
Пользователи сети сравнили Дмитрия с российским артистом Джиганом и задали ему несколько вопросов.
"Вы Джиган?", "В Крым уплываете?", "Это вы снимались в Форсаже?", "Дмитрий, вы на расслабоне?", "Вы - Посейдон", - пишут комментаторы под фото.
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