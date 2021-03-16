Информационные материалы с тонким "троллингом" оккупантов появились в ночь с 15 на 16 марта.

Российских дипломатов в Киеве потроллили по поводу годовщины "референдума" в Крыму.

Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на собеседника в правоохранительных органах.

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Неизвестные расклеили на служебные автомобили и заборы рядом с местом жительства россиян наклейки с признанием оккупантами Крыма за Украиной.

На информационных материалах изображены лица сотрудников российской дипмиссии, которые одновременно работают на Главное управление Генштаба РФ и ФСБ. На плакатах на украинском и русском написано, что дипломаты убеждены, что Крым – это Украина, пишет издание.

Аналогичные материалы также размещены возле дипломатических представительств иностранных стран в городе Киеве, а именно возле посольств: Кыргызской Республики, Таджикистана, Молдовы, ФРГ, Франции, Армении, США, Великобритании, Беларуси и Казахстана.

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Автор: Яна Ставская