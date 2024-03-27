Этот дом в Риге был национализирован согласно принятому парламентом Латвии закону.

Так называемый "Дом Москвы" в Латвии продадут с аукциона, а вырученные деньги направят на помощь Украине.

Об этом сообщила заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк в Facebook. "Вот этот символ "русского мира" в Латвии продадут с аукциона, а вырученные средства направят на помощь Украине", - написала она к фотографии дома.

Кондратюк отметила, что "Дом Москвы" в Риге был национализирован согласно принятому парламентом Латвии закону. "Правительство Латвии решило выставить здание и землю под ним на продажу. Предварительная кадастровая оценка недвижимого имущества почти 3 млн евро. Но конечно с аукциона могут выручить значительно больше", - добавляет она.

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По ее словам, национализация этого дома из-за угрозы нацбезопасности Латвии и агрессии РФ против Украины - "стала первым успешным и действенным кейсом конфискации российского имущества в ЕС" в помощь нашей стране. "Хочется призвать европейских партнеров - не бойтесь конфисковать российское имущество. Будьте как Латвия! Россия должна заплатить за все!", - отметила заместитель председателя Рады.

Российские активы за рубежом

Европейский парламент принял 13 марта новую законодательную резолюцию по директиве о выявлении и аресте активов криминального происхождения, которая позволит оперативно замораживать и конфисковывать эти деньги на территории ЕС.

В документе отмечалось, что российские активы, конфискованные из-за ее агрессивной войны, должны стать "вкладом в восстановление Украины".

Также сообщается, что Еврокомиссия должна разработать рекомендации по использованию конфискованных активов и имущества для компенсации, реституции и репараций государствам, пострадавшим от международных преступлений.

Сейчас российские активы на Западе заморожены, но не конфискованы. То есть Россия не может распоряжаться этими активами, но остается их владельцем.

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