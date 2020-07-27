Кулеба призвал ЕС не менять политику в отношении России, пока продолжается агрессия против Украины

Глава МИД подчеркнул, что пока нет никаких оснований изменять политику в отношении РФ.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призывает Европейский Союз не изменять текущую политику в отношении России, пока продолжается агрессия против Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в Варшаве на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Польши Яцеком Чапутовичем.

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"Министр Чапутович проинформировал меня о состоянии дискуссии Европейского Союза и по вопросам развития ЕС, в частности в бюджетной сфере, и о политике ЕС в отношении России. Я довел до своего коллеги, что нет никаких оснований изменять политику в отношении России, и так должно продолжаться до тех пор, пока Россия не изменит свою агрессивную политику в отношении Украины. Это фундаментальный принцип, и мы ожидаем, что все государства-члены Европейского Союза будут придерживаться этого подхода", - сказал Кулеба.

Как сообщал УНИАН, в июне Европейский Совет официально продлил на полгода, до 31 января 2021 года, действие экономических санкций, связанных с банковским, финансовым и энергетическим секторами России.

Также в июне в Евросоюзе было принято продлить запрет европейским компаниям вкладывать инвестиции в оккупированный Россией Крым и импортировать товары с полуострова до 23 июня 2021 года.

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