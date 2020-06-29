Евросоюз продлил экономические санкции против России, введенные за агрессию в Украине

Срок действия существующих санкций истекал 31 июля.

Европейский Совет официально продлил на полгода, до 31 января 2021 года, действие экономических санкций, связанных с банковским, финансовым и энергетическим секторами России.

Об этом говорится в сообщении на сайте Европейского Совета.

"Европейский совет сегодня решил продлить санкции, направленные на конкретные экономические сектора Российской Федерации, на следующие шесть месяцев - до 31 января 2021 года", - говорится в сообщении.

Читайте такжеСовет Европы продлил на год план действий для Украины

Это решение основывается на последнем анализе состояния выполнения Минских соглашений, которые, как предполагалось, должны были быть выполнены еще до 31 декабря 2015 года. Решение о продлении действия этих санкций было принято на заседании Европейского Совета, которое состоялось 19 июня в рамках видеоконференции.

"Учитывая, что полное выполнение еще не было реализовано, лидеры ЕС приняли политическое решение продлить экономические санкции против России", - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 31 июля 2014 года Евросоюз ввел против России экономические санкции, направленные на конкретные секторы экономики.

В марте 2015 года лидеры ЕС решили связать эти санкции с выполнением Минских договоренностей. После этого ЕС неоднократно продлевал действие этих санкций на полгода. В прошлый раз санкции были продлены в декабре 2019 года до 31 июля 2020. Ограничительные меры касаются финансового, энергетического и оборонного секторов РФ, а также товаров двойного назначения.

Читайте такжеЛидеры ЕС продлили экономические санкции против России

Также речь идет об ограничении доступа к первичным и вторичным рынкам капитала ЕС пяти ведущих российских финансовых институтов с мажоритарной долей государственной собственности в уставном капитале и их дочерних компаний с контрольным пакетом акций, созданных за пределами ЕС.

Кроме того, санкции применены к трем ведущим российским энергетическим и трем оборонным компаниям.

Применяется экспортный и импортный запрет и на торговлю оружием, вводится запрет на экспорт товаров двойного назначения для использования в военных целях или для конечных потребителей товаров военного назначения в России, ограничивается доступ РФ к отдельным чувствительным технологиям и услугам, которые могут быть использованы для разработки и поиска месторождений нефти.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram