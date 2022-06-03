Согласно официальным документам, жалобы были поданы в Общий суд ЕС, второй высший суд блока.

Россия уже отреагировала на новый пакет санкций, введенный ЕС в связи с вторжением РФ на территорию независимой Украины.

Об этом сообщает Politico.

Как пишет издание, более 20 бизнесменов, политиков и лиц, связанных с Кремлем, подали в суд на Совет ЕС.

Среди них бывший владелец футбольного клуба "Челси" Роман Абрамович, против которого в марте были наложены санкции за получение выгоды от его тесных связей с президентом Владимиром Путиным.

Согласно официальным документам, жалобы были поданы в Общий суд ЕС, второй высший суд блока.

Шестой пакет санкций против РФ:

4 мая президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляєн представила шестой пакет санкций ЕС против РФ, включающий нефтяное эмбарго и отключение "Сбербанка" от SWIFT.

Против введения запрета на поставки российской нефти выступает Венгрия.

29 мая Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Еврокомиссия предлагает странам ЕС отказаться от импорта российской нефти морскими путями, в то же время отсрочив ограничения на ее импорт из ключевого трубопровода "Дружба".

Впоследствии в Европейском Союзе договорились о частичном эмбарго на российскую нефть.

Соглашение о запрете экспорта российской нефти в ЕС касается более 2/3 импорта нефти из России, сокращая значительный источник финансирования ее военной машины.

Кроме того, новый пакет европейских санкций включает отключение российского "Сбербанка" от международной межбанковской системы SWIFT, блокирование трансляции еще трех государственных вещателей России в ЕС, а также наложение санкций на лиц, ответственных за военные преступления в Украине.

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что санкции против России могут объявить уже 1 или 2 июня.

1 июня 2022 года президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что до конца 2022 года Европейский союз на 92% сократит импорт российской нефти. Макрон отметил, что не исключает также и эмбарго на поставки в ЕС газа из России.

2 июня экономический аналитик Михаил Крутихин заявил о том, что в России заговорили о закрытии нефтеперерабатывающих предприятий.

2 июня 2022 года президент США Джо Байден заявил, что США и ЕС обсуждают возможность закупок российской нефти по цене, ниже рыночной.

3 июня ЕС окончательно утвердил шестой пакет санкций против России.

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