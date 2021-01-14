По мнению генерала, в России живет много людей, которые прекрасно понимают, что происходит и кто развязал вооруженную агрессию против Украины.

За все преступления в отношении гражданского населения и военнослужащих Украины Россия должна ответить.

Об этом в интервью "Обозревателю" рассказал главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак. При этом он считает, что с Украиной воюет кремлевская власть, а не весь российский народ.

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"За все преступления в отношении гражданского населения и военнослужащих Украины Россия должна ответить. За каждый разрушенный дом, сломанные судьбы и потерянные жизни наших людей", - сказал Хомчак.

По его мнению, в России живет много людей, которые прекрасно понимают, что происходит и кто развязал вооруженную агрессию против Украины.

"Много россиян поддерживает связь с украинскими родственниками и далеко не все ненавидят нашу страну. Хотя эту ненависть Кремль всеми силами пытается разжечь. Если война закончится, если будут приняты определенные политические решения, то нам придется со временем выстраивать отношения с "соседом" – Российской Федерацией. От этого никуда не деться", - подчеркнул генерал.

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Автор: Андрей Василюк