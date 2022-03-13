В украинских портах остаются сотни иностранных моряков.

Начиная с момента полномасштабной войны против Украины, Россия блокирует 94 иностранных судна в украинских портах.

Об этом сообщает Центр Транспортных Стратегий (ЦТС).

По информации главы Морадминистрации Виталия Киндратива, 94 судна заблокированы в портах с иностранными экипажами и сотнями моряков. Он привел неопровержимые факты о ряде ракетных ударов, нанесенных государством-агрессором по торговым судам. В результате одного из таких ракетных ударов один моряк погиб.

Киндратив добавил, что он осуждает пренебрежение Российской Федерацией международным правом и заявил, что противоправные действия России представляют существенную угрозу не только украинскому судоходству, но и подрывают глобальные торговые маршруты.

Война против Украины: