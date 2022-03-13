Начиная с момента полномасштабной войны против Украины, Россия блокирует 94 иностранных судна в украинских портах.
Об этом сообщает Центр Транспортных Стратегий (ЦТС).
По информации главы Морадминистрации Виталия Киндратива, 94 судна заблокированы в портах с иностранными экипажами и сотнями моряков. Он привел неопровержимые факты о ряде ракетных ударов, нанесенных государством-агрессором по торговым судам. В результате одного из таких ракетных ударов один моряк погиб.
Киндратив добавил, что он осуждает пренебрежение Российской Федерацией международным правом и заявил, что противоправные действия России представляют существенную угрозу не только украинскому судоходству, но и подрывают глобальные торговые маршруты.
Война против Украины:
- 24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.
- 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.
- По состоянию на 9 марта ООН зафиксировало 1506 случаев гибели или ранения гражданских лиц в Украине: 549 погибших и 957 раненых.
- По состоянию на 11 марта 2022 года по подсчетам ООН Украину покинули 2,5 миллиона беженцев.