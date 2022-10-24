Блинкен и Остин - это те, кто лоббируют интересы Украины в Белом доме, считает Пионтковский.

Российский политолог и публицист Андрей Пионтковский рассказал, почему не надо много обращать внимания на скандальные высказывания Илона Маска. Дело в том, что экс-президенты США Барак Обама и Дональд Трамп демонстрировали незаурядные элементы зависимости от Путина.

Пионтковский дал интервью для УНИАН.

"Я бы не концентрировал на нем столько внимания. Я назвал более крупных фигур, которые работают на Путина - это два бывших президента Трамп и Обама. Ничего, справляется с этим американское глубинное государство. А что касается Маска, так его давно надо проверить. С чего он вдруг воспылал такой любовью к Путину? Сначала я предполагал, что в его окружении появилась какая-нибудь молодая дама, но реальность оказалась гораздо банальнее, без всякой романтики: у него недавно были очень крупные проблемы с какой-то из его фирм. Есть официальные открытые данные о том, что он получил многомиллиардный взнос от какого-то иностранного инвестора. Вот и нужно посмотреть что это за инвестор", - сказал Пионтковский.

Также публицист подробно объяснил, что Обама и Трамп были склонны к политике изоляционизма США во внешних делах. В отношении Обамы сыграло существенную роль его воспитание и образование.

"Знаете, на них легко влиять. Я же не утверждаю, что Обама и Трамп - агенты Путина. Хотя у Трампа есть какие-то элементы странной зависимости, мы это все видели. Тут более глубокая причина. Такая тенденция изоляционизма достаточно традиционна для американской политики. Мы помним, какие во Второй мировой войне трудности испытывал Рузвельт по поводу того, что американское общество должно принять участие в войне против германского фашизма.

Обама и Трамп как бы с противоположных позиций выступают за уход Америки из мировой политики. Обама - с крайне левых. Он воспитывался исламскими проповедниками в школе Индонезии, а потом - либеральными профессорами в Гарварде. Те и другие убеждали его, что империалистическая Америка виновна перед угнетенными народами мира. Это была часть его философии, поэтому он всегда очень скептически относился к любым действиям на мировой арене.

А Трамп - то же самое, но с противоположных позиций. Если для Обамы Америка была слишком плохая, то для Трампа - слишком хороша. И тот, и другой с разных идеологических позиций проповедовали отказ Америки от роли лидера свободного мира. Так что то, что такие тенденции у американской политики есть - неудивительно, скорее закономерно.

Москва, конечно, их прекрасно использует. Для этого работает и громадная "пятая колонна". Я бы всю эту компанию масков, трампов и обам квалифицировал таким образом: 20% - это открытые кремлевские агенты, и 80% - это полезные буржуазные идиоты.

Всем нам хочется, чтобы помощь была больше и быстрее, и это правильно. Но надо понимать наших американских друзей, прежде всего таких, как Блинкен и Остин - министр обороны и государственный секретарь, которые продавливают эту помощь, несмотря на сопротивление внутри администрации президента. Мы должны понимать и ценить то, что достигается это всегда в процессе серьезной внутриполитической борьбы", - говорит Пионтковский.

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