Фицо будет говорить об этом с украинской стороной во время совместного заседания 7 октября.

Словакия продолжает получать российский газ транзитом через Украину, однако в 2025 году с этим могут начаться проблемы. Поэтому правительство премьер-министра Словакии Роберта Фицо будет убеждать Украину "сохранить транзит". Об этом сам Фицо заявил во время дискуссионной программы "Субботние диалоги" на телеканале STVR, передает издание Aktuality.

"Газ и нефть в необходимых количествах, которые запланированы, поступают. Переговоры проходят чрезвычайно интенсивно. Но я не могу исключить, что мы можем дойти до какого-то периода в начале 2025 года, что возникнут проблемы такого типа", - отметил политик.

По его словам, он хочет убедить украинскую сторону сохранить транзит энергоносителей во время совместного заседания правительств Словакии и Украины, которое состоится 7 октября.

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"Мы хотим достичь, убеждая Украину, что транзит будет продолжаться. И Украина, и Словакия построили энергетическую инфраструктуру для транзита нефти и газа", - подчеркнул Фицо.

Премьер-министр добавил, что те, кто хочет сохранить здравый смысл, не будут прекращать транзит газа и нефти.

"Я считаю, что переговоры (с украинским правительством 7 октября) будут способствовать тому, чтобы Украина сохранила транзит. Я не говорю, что это будет решено", - отметил он.

В то же время Фицо отрицает "бессмысленные политические директивы, которые поступают из ЕС в этом направлении".

"Мы будем убеждать наших украинских партнеров использовать их энергетическую инфраструктуру для импорта газа и нефти в Западную Европу. Они также будут нуждаться в этой инфраструктуре для себя. Украина, например, отчитывается, что имеет собственные запасы газа, и она способна использовать свой газ в краткосрочной перспективе не только для внутреннего потребления, но и для экспорта на Запад. Она может доставить его туда только через инфраструктуру, которая существует. Если она хочет сохранить эту инфраструктуру, она должна ее использовать", - подчеркнул премьер-министр Словакии.

В свою очередь политик отметил, что его страна поддерживает Украину в ее вступлении в ЕС. Он добавил, что было бы глупо не использовать построенную инфраструктуру для транзита энергоносителей.

"И Словакия, и Украина выиграют от этого, потому что будут выплачиваться транзитные платежи", - заверил Фицо.

Словакия и Украина - последние новости

Ранее словацкие журналисты выяснили, что страна увеличила поставки оружия в Украину несмотря на резкую позицию Роберта Фицо по этому вопросу. По информации расследователей, Братислава продала больше оружия Украине, чем предыдущие правительства, которые были до Фицо.

В то же время премьер-министр Словакии заявил, что Россия и Евросоюз "нуждаются друг в друге", поэтому он будет восстанавливать отношения с Москвой после окончания войны в Украине. По его словам, сейчас уже есть много политиков, которые говорят о необходимости компромиссов в этой войне.

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