В частности, по словам министра, угрозы с неба получат лучшую отпор, украинское войско будет лучше обеспечено боеприпасами, а также сделаны важные шаги в развитии "танковой коалиции".

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил оптимистичные результаты визита в Брюссель.

Об этом он написал в Facebook. "Завершилась двухдневная работа украинской делегации в Брюсселе. Результаты оптимистичные", - отметил Резников.

В частности, он перечислил три главные результаты визита: угрозы с неба получат лучшую отпор; войско будет лучше обеспечено боеприпасами; а также больше украинских воинов получат качественную подготовку.

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"Главное – укрепляется "бронированный кулак", который за несколько месяцев сможет решать задачи в соответствии с замыслом главнокомандующего Вооруженных сил Украины и Генерального штаба", - добавил Резников.

По его словам, с партнерами обсуждались практические аспекты "танковой коалиции".

"Сделано несколько важных шагов", - подчеркнул министр.

Также он поблагодарил всех партнеров за помощь Украине.

"Особенно Соединенным Штатам и персонально моему другу и большому другу Украины - министру обороны США Ллойду Остину ІІІ – за лидерство в формате "Рамштайн". Также искренне благодарен генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу за последовательную поддержку нашего государства на уровне Североатлантического альянса", - подытожил глава оборонного ведомства Украины.

Заседание"Рамштайн-9"

14 февраля в Брюсселе состоялось заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (так называемый "Рамштайн-9"). По его завершению глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли сообщил, что 11 стран пообещали передать Украине танки, 16 обязались передать артиллерию и боеприпасы, 22 страны – боевые машины пехоты и еще 9 стран – системы противовоздушной обороны.

Министр обороны США Ллойд Остин подчеркнул, что союзники обязались передать Украине бронетехники и танков на более чем "восемь боевых бригад". Речь идет как о современное западное вооружение американскую бронированную технику Bradley, Stryker, танки M1 Abrams, британские танки Challenger 2, канадские бронеавтомобили Senator, немецкие танки Leopard, так и о отремонтированное советское – танки Т-72. Остин добавил, что Франция и Австралия решили совместно наращивать производство боеприпасов калибра 155 мм для нужд Вооруженных сил Украины.

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