За день до основного заседания ТКГ также состоится заседание гуманитарной рабочей подгруппы.

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников сообщил, что следующее заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в рамках минских переговоров состоится 16 декабря.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Резников сказал во время онлайн-презентации проекта «изоляция: must speak».

Он отметил, что не может назвать дату следующего освобождения украинских пленных из оккупированного Донбасса.

"16-го числа будет следующее заседание Трехсторонней контактной группы, которому будет предшествовать 15-го числа заседание гуманитарной подгруппы. Мы каждый раз предлагаем внеочередные заседания групп и просим, и обращаемся. То есть, мы все равно оставляем надежду, год еще не завершился. Но сегодня дать надежду и сказать, что точно это произойдет в этом году, я, к сожалению, не могу. Это правда", - сказал Резников.

Кравчук обратился к России

25 ноября после предварительного заседания ТКГ глава украинской делегации Леонид Кравчук призвал Российскую Федерацию взять политическую ответственность за выполнение договоренностей лидеров стран "нормандского формата", согласованных на саммите в Париже, который состоялся в декабре 2019 года.

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Автор: Виталий Саенко