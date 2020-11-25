Украинская сторона предлагает до конца года провести новую встречу в «нормандском формате» на высшем уровне.

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук призывает Российскую Федерацию взять политическую ответственность за выполнение договоренностей лидеров стран "нормандского формата", согласованных на саммите в Париже, который состоялся в декабре 2019 года.

Как сообщает украинская делегация в Трехсторонней контактной группе, сегодня в режиме видеоконференции состоялось очередное заседание ТКГ на уровне глав делегаций.

«Основой мирного урегулирования являются договоренности на высшем уровне в нормандском формате», - отметил Кравчук.

В частности, украинская сторона снова напомнила о своей позиции, что основой урегулирования является весь комплекс договоренностей, достигнутых в рамках «нормандского формата, а также Минские договоренности как такие, и подтверждает свою готовность продолжить последовательно работать для их реализации, для чего, в частности, и предложила свой «План совместных шагов».

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В то же время Кравчук принципиально требует от российской стороны как участника ТКГ взять на себя политическую ответственность и официально определить свою позицию о необходимости выполнить договоренности, достигнутые на высшем уровне в Париже в 2019 году, до конца этого года.

"Проведение до конца текущего года новой встречи на высшем уровне в «нормандском формате», которая бы подвела итоги попыток выполнить договоренности, достигнутые по результатам Парижского саммита в декабре 2019 года и обсудить планы дальнейшего их выполнения, - вот какой выход предлагает украинская делегация в сложившейся ситуации", - отмечается в сообщении.

Также сказано, что консолидированная позиция лидеров государств «нормандского формата», которые приняли во время своих встреч ряд документов по урегулированию ситуации на Донбассе, является главным ориентиром для дальнейшей работы.

"Украинская делегация не оставляет уверенности в том, что эта позиция продолжит быть основой эффективной совместной работы и в рамках ТКГ", - говорится в сообщении.

Заседание ТКГ по Донбассу: что известно

Сегодня, 25 ноября, на заседании ТКГ украинская делегация предложила на следующей неделе провести внеочередное заседание, на котором обсудить освобождение удерживаемых лиц и разблокирование работы КПВВ.

Кравчук призвал РФ взять политическую ответственность за выполнение договоренностей лидеров стран "нормандского формата", согласованных на саммите в Париже, который состоялся в декабре 2019 года.

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Автор: Виталий Саенко