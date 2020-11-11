Рейтинги других возможных основных кандидатов в президенты растут.

Поддержка президента Украины Владимира Зеленского уменьшилась, но за него все же готовы проголосовать на президентских выборах больше всего респондентов.

Таковы данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Если бы президентские выборы проходили в ближайшее время, то больше всего голосов в первом туре получил бы нынешний глава государства Владимир Зеленский - 33,3% (среди тех, кто пойдет на выборы и определился), в апреле таких было 40,9%. За ним следуют бывший президент Петр Порошенко - 17,3% (в апреле 15,7%) и лидер ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко - 11,1% (8,7%).

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За Юрия Бойко готовы голосовать 10,5% (8,9%), за Игоря Смешко — 9,5% (9,2%), за Виктора Медведчука – 8,8% (6,4%), за Олега Ляшко — 4,6% (4%).

Справка. КМИС провел 1502 телефонных интервью с использованием компьютера, на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Было опрошено населения в возрасте 18 лет и старше на всей территории Украины, за исключением АР Крым и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,6% для показателей близких к 50%, 2,2% - для показателей близких к 25%, 1,7% - для показателей близких к 10%, 1,1% - для показателей близких к 5%.

Как свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова, Зеленский продолжает лидировать в президентском рейтинге. Согласно результатам опроса, если бы президентские выборы проходили в ближайшее время, то больше всего голосов в первом туре получил бы Зеленский (21,4% всех опрошенных и 31,2% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать).

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Автор: Надя Пришляк