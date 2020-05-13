Тищенко опроверг свои же слова о "штабе" в киевском ресторане

По словам депутата, в "Велюре" он готовится к выборам и собирает помощь для больниц.

Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко опроверг свои же слова о том, что в его ресторане "Велюр" в Киеве якобы находится "штаб".

Об этом идет речь в его интервью УП.

"У меня нет в "Велюре" штаба. "Велюр" – это ресторан, который работал на вынос с первого дня этой проблемы, которая пришла в нашу страну. Это искусственно созданный скандал", - заявил он.

По словам депутата, его слова о работе штаба неправильно поняли.

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"Вы можете зайти в мой Инстаграм. Я пишу, что "все рестораны работают на доставку, соблюдая все правила. В "Велюре" бываю по работе штаба или для персональных встреч". Понимаете, в чем казуистика вырванных слов из текста?", – сказал нардеп.

Отвечая на вопрос о том, что в заведении делал нардеп Антон Яценко, Тищенко сказал: "Я не могу контролировать действия народного депутата Яценко". Он также говорит, что Виталий Кисель, который работает в "Метинвесте" также с ним не встречался.

При этом нардеп утверждает, что не может отвечать за то, что происходит в ресторане в то время, когда его нет. "Они не ко мне приезжали. Мне нечего скрывать, я открытый человек, меня знает вся страна. Киев меня знает, все меня знают и я знаю в Киеве всех", – подытожил Тищенко.

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Он также настаивает на том, что в "Велюре" он собирает помощь для больниц и работает в рамках подготовки к выборам мэра Киева.

Как сообщал УНИАН, ранее журналисты программы "Наши гроши" зафиксировали работу ресторана Тищенко в условиях карантина.

Оправдываясь за это, Тищенко заявил, что в его ресторане в Киеве проходят "личные единичные встречи", а само заведение назвал "своеобразным штабом".