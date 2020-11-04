Также украинские власти призывают разъяснить правовой статус Национального антикоррупционного бюро.

Содокладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы по мониторингу Украины Альфред Геер (Швейцария) призвал Украину к возобновлению электронного декларирования активов, но воздержаться от вмешательства в независимость судебной ветви власти.

Об этом говорится в сообщении на сайте ПАСЕ.

В частности, Геер выразил серьезную обеспокоенность относительно последствий решения Конституционного суда об антикоррупционном законодательстве, которые могут иметь далеко идущие пагубные последствия для антикоррупционной структуры в стране и ее способности эффективно бороться с коррупцией, в том числе и в судебной системе.

"Я призываю власти принять все необходимые меры, чтобы возобновить эффективное функционирование системы электронного декларирования и разъяснить правовой статус Национального антикоррупционного бюро Украины. В то же время я настоятельно призываю власти воздерживаться от любых действий, которые будут создавать долговременные вредные последствия для верховенства права и независимости судебной власти в Украине", - подчеркнул Геер.

Он добавил, что в этой связи разделяет выраженную обеспокоенность президента Венецианской комиссии Джанни Букиккио и президента Группы государств Совета Европы против коррупции (GRECO) Марина Мрчела.

Позиция ПАСЕ по роспуску КСУ

31 октября Букиккио и Мрчела выступили против законопроекта о восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству, инициированного президентом Украины Владимиром Зеленским. Этот законопроект предусматривает прекращение полномочий судей Конституционного суда Украины. Они подчеркивали, что эффективная борьба с коррупцией и соблюдение независимости судебных органов и верховенства права должны проходить параллельно.

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Атака КСУ на антикоррупционные органы

27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов вынес решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающую ответственность за недостоверное декларирование.

Также КС признал неконституционными положения законов о проверке электронной деклараций чиновников и отменил полномочия НАПК по проверке деклараций и выявлению конфликта интересов.

Конституционный суд своим решением лишил НАПК доступа к госреестрам, необходимым для проведения спецпроверок деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти. Без такой проверки ни один руководитель государственного органа не может быть официально назначен.

28 октября из-за этого решения НАПК закрыло доступ к Единому государственному реестру деклараций.

В НАБУ заявили, что из-за решения КС все дела о недостоверном декларировании закроют, а уличенные в злоупотреблениях чиновники уйдут от ответственности.

29 октября открытый доступ к госреестру е-деклараций был восстановлен во исполнение распоряжения Кабмина.

Зеленский внес в Верховную Раду проект закона № 4288, которым предлагается прекратить полномочия судей КСУ со дня вступления в силу закона, а субъектам назначения судей предлагает безотлагательно начать процедуру конкурсного отбора нового состава суда. В законопроекте говорится, в частности, что решение КС от 27 октября является «ничтожным (не создающим правовых последствий), вынесенным судьями Конституционного суда Украины в условиях реального конфликта интересов».

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Автор: Виталий Саенко