Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков считает маловероятным созыв заседания Совета национальной безопасности и обороны до майских праздников.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга.
Читайте такжеЗеленский может встретиться с Путиным в Иерусалиме или Вене – СМИ"По состоянию на сейчас приглашение от Секретариата СНБО не поступало. Поэтому думаю, что малореалистично. Но все может быть... У нас бывает так, что утром появляется приглашение", - отметил Разумков.
По его словам, от СНБО также не поступала информация о повестке дня следующего заседания. "Также не поступало дополнительной информации от СНБО, насколько мне известно, всем членам СНБО, относительно того, какая ориентировочная повестка дня. Надеюсь, что мы эту информацию получим заблаговременно", - сказал председатель ВР и подытожил, что по состоянию на сейчас СНБО не созывается.
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