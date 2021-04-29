По состоянию на сейчас такое заседание пока не созывается.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков считает маловероятным созыв заседания Совета национальной безопасности и обороны до майских праздников.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга.

Читайте такжеЗеленский может встретиться с Путиным в Иерусалиме или Вене – СМИ"По состоянию на сейчас приглашение от Секретариата СНБО не поступало. Поэтому думаю, что малореалистично. Но все может быть... У нас бывает так, что утром появляется приглашение", - отметил Разумков.

По его словам, от СНБО также не поступала информация о повестке дня следующего заседания. "Также не поступало дополнительной информации от СНБО, насколько мне известно, всем членам СНБО, относительно того, какая ориентировочная повестка дня. Надеюсь, что мы эту информацию получим заблаговременно", - сказал председатель ВР и подытожил, что по состоянию на сейчас СНБО не созывается.

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Автор: Татьяна Поляковская