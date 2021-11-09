Бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков дал краткий совет президенту Владимиру Зеленскому, повторив его высказывание в адрес бывшего главы государства Петра Порошенко.
Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24".
"Думай-то", - сказал Разумков. Напомним, ранее Зеленский звал Порошенко на дебаты с аналогичным "призывом".
Ведущие также спросили Разумкова, пойдет ли он на промежуточные выборы в мажоритарном округе, если его лишат мандата нардепа. На это бывший спикер сказал: "Я еще здесь повоюю".
Как сообщал УНИАН, 7 октября Верховная Рада отправила в отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова. "За" соответствующее решение проголосовали 284 народных депутата. Он остался работать в парламенте как депутат.
Новым председателем Рады выбрали бывшего первого вице-спикера Руслана Стефанчука.