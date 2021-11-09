Бывший спикер повторил слово, которое президент ранее говорил своему оппоненту на выборах.

Бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков дал краткий совет президенту Владимиру Зеленскому, повторив его высказывание в адрес бывшего главы государства Петра Порошенко.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24".

"Думай-то", - сказал Разумков. Напомним, ранее Зеленский звал Порошенко на дебаты с аналогичным "призывом".

Ведущие также спросили Разумкова, пойдет ли он на промежуточные выборы в мажоритарном округе, если его лишат мандата нардепа. На это бывший спикер сказал: "Я еще здесь повоюю".

Как сообщал УНИАН, 7 октября Верховная Рада отправила в отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова. "За" соответствующее решение проголосовали 284 народных депутата. Он остался работать в парламенте как депутат.

Новым председателем Рады выбрали бывшего первого вице-спикера Руслана Стефанчука.

Вас также могут заинтересовать другие новости:

Автор: Юрий Годован