Теперь директора НАБУ назначает на должность и увольняет Кабинет министров.

Президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно приведения статуса Национального антикоррупционного бюро Украины в соответствие с требованиями Конституции Украины.

Об этом сообщается на сайте президента.

Документ устраняет противоречия между Конституцией и Законом "О Национальном антикоррупционном бюро Украины", определяя, что НАБУ является центральным органом исполнительной власти со специальным статусом, который обеспечивает гарантии независимости его работы.

Закон определяет полномочия Кабинета министров Украины относительно назначения на должность директора Национального антикоррупционного бюро и увольнения его исключительно при наличии установленных этим документом оснований.

Читайте такжеСША ожидают от Верховной Рады защиты независимости НАБУТакже в законе закреплено, что в состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора НАБУ входят шесть человек, троих из которых определяет правительство, а других трех - правительство на основании предложений международных и иностранных организаций, которые, согласно международным или межгосударственным соглашениям, в течение последних трех лет до дня истечения срока полномочий директора НАБУ или до дня досрочного прекращения его полномочий предоставляли Украине международною техническую помощь в сфере предотвращения и противодействия коррупции.

Согласно закону, требования Кабинета министров к формированию структуры аппарата центрального органа исполнительной власти не распространяются на НАБУ.

В документе также определены основы организации и проведения внешней независимой оценки (аудита) эффективности деятельности Национального бюро, которую ежегодно осуществляет соответствующая комиссия.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла закон 19 октября. "За" проголосовали 304 народных депутата.

Зеленский приветствовал принятие закона.

"Наконец статус НАБУ нормирован в соответствии с Конституцией Украины. Это важный шаг для стабильной работы антикоррупционной инфраструктуры страны", - отметил президент.

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Автор: Екатерина Гирнык