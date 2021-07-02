Спикер парламента надеется, что депутаты все же будут убеждать друг друга ораторскими способностями, а не кулаками.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков надеется, что депутаты в парламенте будут убеждать друг друга ораторскими способностями, а не драками.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга, отвечая на вопрос, почему в парламенте происходят драки и как этого избегать.

"К счастью, в этом созыве была только одна. А до этого таких проблем у нас не было, надеюсь, в дальнейшем и не будет. Потому что, все же, мне бы хотелось верить, что у народных депутатов главным оружием является убеждение с помощью своих ораторских способностей, а не физической культуры и спорта", - сказал Разумков.

Он выразил надежду, что такие ситуации "уйдут в историю".

Читайте такжеТищенко и Куницкий подрались в столовой Рады: подробности инцидента (видео)На вопрос, почему, по мнению председателя ВР, в парламенте происходят драки, Разумков отметил:

"Иногда напряжение в зале перерастает. Заканчиваются аргументы. Но когда у тебя заканчиваются аргументы - это, в первую очередь, твоя проблема".

Также на уточнение, стоит ли тогда ужесточить наказание для депутатов за такое поведение, спикер напомнил, что ранее уже были различные инициативы, в частности, по внедрению работы парламентских приставов.

"Но, объективно, в этом созыве такой необходимости нет. Была одна ситуация, которую можно отнести к исключению: Николая Тищенко и Илью Киву. А все остальное, к счастью, нам удавалось урегулировать с помощью диалога и конструктивного сотрудничества", - подытожил председатель ВР.

Как сообщали некоторые СМИ, 29 июня в парламентском буфете произошла драка между народными депутатами Николаем Тищенко и Александром Куницким (оба из фракции «СН»). Куницкий якобы обвинил Тищенко в причастности к коррупционным схемам, которые касаются выдачи документов морякам.

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Автор: Таня Поляковская